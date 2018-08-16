طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 35 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 16  أغسطس.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

وسط الدلتا 24 34

الإسكندرية 26 32

بلطيم 25 31

مطروح 23 31

السلوم 22 32

سيوة 25 38

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

العريش 24 32

رفح 24 32

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 34

رأس سدر 25 37

نخل 20 36

نويبع 28 37

طابا 26 34

كاترين 20 36

الطور 25 35

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 28 38

مرسى علم 27 36

الفيوم 25 36

بني سويف 25 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 28 39

الوادى الجديد 27 39

شلاتين 27 37

أبورماد 28 36

رأس حدربة 28 34

حلايب 28 34


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