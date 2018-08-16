شاهد.. الشريف مهددًا إعلامى شهير: "فيديوهاتك معايا"

16 أغسطس 2018 - 09:03 ص

هدد الإعلامي أحمد الشريف، الإعلامي محمد الغيطي بفيديوهات له على الهواء، بعد أن هاجمه الأخير بسبب وقوفه مع مرتضى منصور في أزمته ضد قناة " ال تي سي" التي يعمل بها "الغيطي".

وقال "الشريف"، خلال برنامجه "ملعب الزمالك"، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم ، موجها حديثه إلى "الغيطي"،: "أنا فيه فيديوهات معايا، وأقسم بالله جاتلي النهاردة عليك، قولتلهم لا أنا معملش كدة لأن أنا رجل محترم".

وأضاف: "فيديوهاتك في فرنسا، لكن أنا مش هاعرضها لأن أنا محترم، وأنت عارف متفرقش معايا، أنا الصبح أعمل قناة، لكن عايز أقولك حاجة ولا بلاش وعيب".

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