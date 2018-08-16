إلغاء كأس السوبر المصري السعودي تعرف علي السبب

16 أغسطس 2018 - 09:14 ص

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا إلغاء اللقاء المرتقب بين الأهلي المصري بطل الدوري المصري والهلال السعودي بطل الدوري السعودي.

وأوضح الاتحاد أن هذا القرار تم اتخاذه بناءً على ما رفعه نادي الهلال بشأن عدم إمكانية مشاركته نظراً لعدم التزام النادي الأهلي المصري بالموعد المتفق عليه بين الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد السعودي بأن مباراة السوبر بين نادي الاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، ونادي الزمالك بطل كأس مصر ستقام كما هو محدد لها سابقاً.