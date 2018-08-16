» «ميسى» يغيب عن وديات الأرجنتين

16 أغسطس 2018 - 09:46 ص

قال مصدر في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إن ليونيل ميسى قائد المنتخب قرر عدم المشاركة فى مباراتين وديتين بالولايات المتحدة.

وأشار المصدر إلى أن مهاجم برشلونة سيغيب عن مباراتي جواتيمالا وكولومبيا وربما أكثر من ذلك، وفقًا لما أكدته تقارير وسائل الإعلام الأرجنتينية.

وأوضحت التقارير أن ميسي ما زال محبطًا من أداء الأرجنتين السيئ فى كأس العالم حيث ودعت البطولة من دور الستة عشر أمام فرنسا التى توجت باللقب.

جدير بالذكر أن هذه المرة ليست الأولى التى يقرر فيها اللاعب عدم الانضمام للمنتخب.