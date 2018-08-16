ساويرس يصف "الصعايدة" بهذا الوصف

عبد القادر وحيد
قال الناشط السياسي ورجل الأعمال نجيب ساويرس إن الصعايدة يوصفون بالجدعنة ولكنهم ليسوا "عبط".
وأضاف في تدوينة مصغرة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "جدعان مش عبط".
جاء هذا في رده على حساب محمد مجدي الذي طالب ساويرس بدفع مليون جنيه قائلاً: "بما إنك صعيدي والصعايدة جدعان.. هات مليون جنيه دلوقتي".
ونالت تغريدة ساويرس إعجاب متابعيه، حيث غرد حساب محمد صقر: "حلوه أستاذ نجيب".
وغرد حساب أحمد صدقي جاد: "لا يا نجيب بيه متقولش كده أنت جدع وإحنا عارفين وحد الله وقوم أدى للراجل مليون جنيه".
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