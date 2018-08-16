  • الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:47 ص
بحث متقدم
ارشيف

بشرى سارة من هيئة "السكك الحديدية" للمواطنين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسى يصدر عدة قرارات جمهورية

متحدث

المتحدث العسكري: مساعدات طبية للسودان بأمر الرئيس

نافعة: ترمب يشبه هذا الحيوان

نافعة: ترمب يشبه هذا الحيوان

الكنيسة الأرثوذكسية

حملة دعاء بالمغفرة لقاتل الأنبا "أبيفانيوس"

ساويرس يصف "الصعايدة" بهذا الوصف

ساويرس يصف "الصعايدة" بهذا الوصف

المهندس محمود سليمان، نائب رئيس مجلس إداراة إحدى الشركات الكبرى

شاهد.. تصريحات صادمة لبطل فيديو "تحرش التجمع"

صلاح

مفاجآت حول مصور الفيديو الذي تسبب في أذى محمد صلاح

الدكتور محمد معيط،

وزير المالية يروى تفاصيل واقعة محرجة تعرض لها

الإعلامى أحمد الشريف

شاهد.. الشريف مهددًا إعلامى شهير: "فيديوهاتك معايا"

"ميسي" يزف بشرى لجماهير برشلونة

الرياضة

ميسي
ميسي

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. وعد «ميسي» لجماهير برشلونة الإسباني

#

قريبًا .. ميسي يعتزل اللعب مع منتخب بلاده

#

بالفيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى لجماهير الزمالك

#

ميسي يؤيد تنظيم المغرب لكأس العالم 2026

أكد اللاعب ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين المحترف بين صفوف برشلونة الإسباني، أنه سيبذل الكثير من الجهد هذا العام لاستعاده لقب دوري أبطال أوروبا الغائبة عن نادية منذ 3 مواسم لتكون من نصيب غريمة ريال مدريد خلال الفترة الماضية.

وتوج برشلونة بآخر لقب عام 2015،  وهو الوحيد الذي تمكّن من كسر هيمنة النادي الملكي على المسابقة منذ العام 2014، إذ توّج ريال أربع مرات في آخر خمسة مواسم.

وقبيل مباراة ودية ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني في كامب نو الأربعاء، قال ميسي متجهًا إلى المشجعين "هذه السنة أعتقد أن لدينا تشكيلة جديدة تسمح لنا بأن نحلم اللاعبون الجدد سيساعدوننا لنكون أفضل من قبل".

أضاف اللاعب الذي سيحمل هذه السنة شارة قيادة الفريق "الموسم الماضي كان جيدا جدا لأننا أحرزنا لقب الكأس المحلية والليجا، إلا أن دوري الأبطال لا يزال حسرة في قلبنا لاسيما بسبب الطريقة التي خرجنا بها".

وأقصي النادي الكاتالوني من الدور ربع النهائي في الموسم الماضي على يد روما الإيطالي الذي تفوّق بفارق الأهداف المسجلة خارج أرضه فاز برشلونة 4-1 ذهابا في إسبانيا، وفاز روما 3-صفر إيابا على ملعبه.

وأضاف ميسي نعد أننا سنقوم هذا الموسم بكل ما يمكن لكي تعود هذه الكأس الجميلة (...) إلى كامب نو مجددا".

وسيحمل ميسي شارة قيادة الفريق هذا الموسم، خلفا للقائد السابق أندريس إنييستا الذي وضع بنهاية الموسم الماضي حدا لمسيرة امتدت 22 عاما مع النادي الكاتالوني، وانتقل إلى نادي فيسل كوبي الياباني.

وقال ميسي "سنفتقد هذه السنة بشكل كبير العظيم إنييستا (...) فخر كبير أن أكون قائد الفريق وأعرف ما يعنيه هذا الأمر في هذا النادي. أنا محظوظ لأنني سأتبع لاعبين كبار مثل كارليس بويول، تشافي وأندريس".

ويستعد برشلونة للدفاع عن لقبه مع انطلاق موسم 2018-2019 في نهاية الأسبوع الحالي. وهو يخوض مباراته الأولى الأحد أمام ضيفه ألافيس.

وتوج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسبانية بفوزه الأحد على إشبيلية بهدفين لهدف واحد، كما توج اليوم بلقب كأس جوهان جامبر بعد فوزه على بوكا جونيورز  بثلاثة أهداف نظيفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل فشلت الحرب الاقتصادية الأمريكية على تركيا ؟!

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» طلب غريب لـ"القرموطي" من رئيس الوزراء
» شيف شهير يكشف الطريقة الصحيحة لقلى البيض
» "بنت كليب" تعود إلى التمثيل بعد غياب 16 سنة
» لاعب إيطالي سابق ينجو من موت محقق
» "ميسي" يزف بشرى لجماهير برشلونة
» إعدم شبيه "صدام" لهذا السبب
» «ميسى» يغيب عن وديات الأرجنتين
» الإعدام رميًا بالرصاص لـ45 شخصًا فى واقعة "السريع - أبوسليم"
» بالفيديو.. سيدة تقع في خطأ كارثي أثناء قيادتها السيارة
» "الكرنب" يوقف خطر سرطان الإمعاء
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 35 درجة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر