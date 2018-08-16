» لاعب إيطالي سابق ينجو من موت محقق

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تحدث لاعب كرة القدم الإيطالى السابق ديفيد كابيلو، عن نجاته من انهيار جسر فى مدينة جنوى بإيطاليا واصفا ذلك بأنه "أشبه بالمعجزة".

وقال "كابيلو" الذي لعب لمنتخب إيطاليا تحت 20 عاما وأمضى حياته كلاعب في دوري الدرجة الثانية قبل التحول إلى التدريب: "سمعت ضوضاء شديدة رأيت الطريق ينهار وسقطت معه".

وتابع "كنت محظوظا جدًا شعرت أن معجزة حدثت، كان الأمر أشبه بفيلم سينمائي، كنت واعيا لدى وصول رجال الإنقاذ وفرقة الإطفاء، مضيفا لا أستطيع أن أمحو من ذاكرتى منظر الطريق وهو ينهار.


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