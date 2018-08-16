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شيف شهير يكشف الطريقة الصحيحة لقلى البيض

صحة وتغذية

قلى البيض
قلى البيض

وكالات : حنان حمدتو

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قال الطاهي الأسترالي الشهير ريتشارد كورنش إن الطريقة الصحيحة لقلي البيض والحصول على نتيجة مثالية هي وضع غطاء عليه أثناء الطهي.

واعتبر  كورنش وفقًا لـ صحيفة " الديلى ميل" البريطانية أن الطريقة التى يتبعها  جمهور الناس حول العالم فى قلى البيض خاطئة  منذ سنوات ماضية .

وذكر أن "الحرارة الكبيرة التي تصعد من قاع المقلاة والدهون تمنعان البيض من الالتصاق" مما يجعل نضوجه من الأسفل غير مكتمل.

لذلك كشف ريتشارد عن الطريقة المثلى للقلى وهى أن يضع اللحم المقدد على المقلاة، وبعد وهلة يزيله ويترك طبقة الشحوم بدلا من الزيت أو السمن، التي قال إنها مثالية لقلي البيض.

وقال: "حاولي إدخال البيض إلى المقلاة برفق ثم ضعيها على جوانب منفصلة عن الشحوم.. لا يهم إذا لمسا بعضهما البعض قليلا"، مرددا : "قليب البيض بلطف مع الحفاظ على سيلان صفار البيض اللذيذ".

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