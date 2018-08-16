وفاة الحالة 17 بين الحجاج المصريين

16 أغسطس 2018 - 10:05 ص

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الحالة 17 بين الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية وتدعى جليلة إسماعيل الصفتى والتي تبلغ من العمر 87 عامًا من مواليد محافظة الإسكندرية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الحاجة توفيت نتيجة حادث مرورى بمكة المكرمة وتم نقلها إلى مستشفى الملك عبد العزيز، لافتا إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغًا بالوفاة، مضيفا أنه تم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.