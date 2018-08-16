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"بنت كليب" تعود إلى التمثيل بعد غياب 16 سنة

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الفنانة السورية هيما إسماعيل
الفنانة السورية هيما إسماعيل

وكالات- الدويني فولي

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر عودة الممثلة السورية هيما إسماعيل إلى التمثيل بعد 16 سنة من الغياب.

وقالت صفحة “دراما نيوز″ على “فيس بوك”، ان الممثلة التي عرفت بشخصية “اليمامة بنت كليب” في مسلسل “الزير سالم” تعتزم المشاركة في أعمال تمثيلية جديدة.

ونقل الحساب عنها قولها:” العودة إلى التمثيل كانت هدفاً بالنسبة إلي منذ زمن طويل، لكن الظرف لم يكن يسمح إطلاقاً. في الحقيقة لا يوجد سبب آني أو مرحلي للعودة سوى أن أولادي كبروا وأصبحوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم إذا تركتهم لوقت طويل بسبب الانشغال بالتصوير”.

وأضافت أن سبب ابتعادها عن الشاشة كان زواجها من الشخص الذي تحب وانتقالها للإقامة معه في الكويت.


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