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حمى وبائية تطيح بآلاف الخنازير فى الصين

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وكالات : حنان حمدتو

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الصين

رويترز

خنازير

حمى وبائئية

أفادت إدارة تربية الماشية في إقليم لياونينج بشمال شرق الصين، بأن السلطات الصينية أعدمت آلاف الخنازير بعد انتشار حمى وبائية مميتة في البلاد، تنتقل عدواها عن طريق لحم الخنازير الأفريقية.

وقالت إدارة تربية الماشية  لـ"رويترز" إن المسئولين أعدموا 8116 خنزيرًا بعد تفش لحمى الخنازير الأفريقية هذا الشهر.

كما أعلن متحدث باسم الإدارة أن المسئولين لم يكتشفوا حالات إصابة جديدة بالحمى المميتة في شنيانغ عاصمة الإقليم حيث تحتوي السلطات المرض حتى الآن، منذ ظهور بؤرة التفشي في الثالث من أغسطس، بحسب  تقرير لصحيفة الشعب اليومية الرسمية.


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