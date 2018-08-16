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المتحدث العسكري: مساعدات طبية للسودان بأمر الرئيس

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قال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي،  إن مصر أرسلت مساعدات طبية وغذائية ومستلزمات إغاثة للأشقاء بالسودان.

وأضاف "الرفاعي" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإرسال المساعدات إلي دولة السودان الشقيق بسبب مواجهة آثار السيول والأمطار الغزيرة.

وأكد أن المساعدات عبارة  عن مستلزمات إغاثة وأدوية وبطاطين وخيام ومواد غذائية ومعدات هندسية وذلك بالتعاون بين وزارات الدفاع، الخارجية، الصحة، التضامن الاجتماعى والزراعة والهلال الأحمر المصرى، كما تم إيفاد قافلتين طبية وبيطرية لعدة أقاليم فى السودان للمساعدة فى مواجهة استشراء الآفات والأمراض نتيجة نفوق الماشية جراء السيول ولحماية الثروة الحيوانية فى السودان من أى تداعيات سلبية وتلبية كل ما تحتاجه السودان الشقيق من مستلزمات إغاثة بشكل فورى وذلك فى إطار الروابط الأخوية ووحدة المسار والمصير التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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