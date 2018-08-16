الرئيس السيسى يصدر عدة قرارات جمهورية

16 أغسطس 2018 - 10:11 ص

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تخصيص مساحة 9675.43 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد في مدينة الأقصر الجديدة.

وفي قرار آخر قام الرئيس بتخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظتي المنيا وبني سويف لاستخدامهما في إقامة تجمعين جديدين الفشن الجديدة وملوي الجديدة.

وتضمنت القرارات، الموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 94.49 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر محافظة جنوب سيناء لصالح القوات المسلحة.

تم نشر القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.