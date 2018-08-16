طموح الزمالك يصطدم بالمقاصة العنيد

16 أغسطس 2018 - 10:11 ص

يلتقي الفريق الأول بنادى الزمالك، نظيره مصر المقاصة في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويذاع اللقاء حصريًا على قناتي «ON Sport » و«Nile Sport ».

الزمالك بقيادة مديره الفنى "جروس" يسعي لاقتناص الـ3 نقاط على حساب النادى الفيومي أملا فى الاستمرار وتحقيق نتائج إيجابية والتربع على صدارة عرش الدورى بعدما استطاع أن يجمع 4 نقاط من مواجهتين بالدوري بعدما تعادل مع بتروجت سلبيا في أولى مبارياته قبل أن يقسو على شباك الاتحاد السكندري بخماسية مقابل هدف وحيد.

وعلى الجانب الأخر يدخل الفريق الفيومي، بقياده مديره الفني طلعت يوسف لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الفارس الأبيض، بعدما استطاع حصد ثلاث نقاط غالية أمام ذئاب الجبل في الجولة السابقة.