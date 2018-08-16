القضاء السودانى يشيد بدور القنصل المصرى المنتهية ولايته

وكالات : حنان حمدتو
أشاد رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر أحمد دفع الله, بجهود قنصل مصر العام بالسودان وئام سويلم, وذلك بعد مشاركته للسلطة القضائية ودوره في تعزيز ودفع العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس القضاء السوداني بالأمس, بالقنصل المصري بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان, بحضور قنصل مصر العام الجديد أحمد عدلي إمام.
ومن جانبه شكر سويلم رئيس القضاء السوداني, وأشاد بتعاون السلطة القضائية, وكذلك للسودان حكومة وشعبا على روح التعاون والإخاء.
ظهر12:04 م
فجر
03:56
شروق
05:26
ظهر
12:04
عصر
15:42
مغرب
18:42
عشاء
20:12