بشرى سارة من هيئة "السكك الحديدية" للمواطنين

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المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد

محمد عبد الحارس

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السكك الحديد

حجز

القطارات

تاكر

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن بدء تشغيل "أبليكشن" تجريبيًا لحجز تذاكر القطارات لمنع الازدحام أمام شبابيك الحجز، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة برنامج الحجز عبر التليفون المحمول.

وأضاف "رسلان" في بيان صادر عن الهيئة، أن هذا التطبيق يهدف لتسهيل عملية الحجز على المواطنين، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتزم التوسع فى حجز التذاكر عبر الإنترنت تيسرًا على المواطنين أيضًا.  

المهندس خالد عطية رئيس شركة تكنولوجيا معلومات النقل "ترانس آى تى"، قال إنه تم تشغيل هذا البرنامج تجريبيًا على خطوط الوجه البحرى كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أنه البرنامج متاح على الموبايلات العاملة بنظام "الأندرويد" فقط، وسيتم إتاحته على باقى الأنظمة تابعًا.  

وأوضح "عطية" موعد بدء تطبيق هذا الأبليكشن لحجز تذاكر كل القطارات المكيفة على مستوى الجمهورية، مع بداية شهر أكتوبر المقبل، حيث سيكون بإمكان المواطن الحجز من خلال هذا البرنامج أو الحجز عبر شباك التذاكر، لافتا إلى أن هذا البرنامج لن يلغى شبابيك الحجز المواطن بالمحطات، وسيكون بإمكان المواطن أن يختار ما يناسبه.






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