» طلب غريب لـ"القرموطي" من رئيس الوزراء

16 أغسطس 2018 - 10:39 ص

طالب الإعلامي جابر القرموطي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقيادة دراجة (عجلة)، ليكون قدوة للآخرين لترشيد النفقات.

وقال "القرموطي"، في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، إنه يعرف الدكتور مدبولي معرفة جيدة، وأنه رجل نزيه، ولا يقبل الفساد.

وتابع أن هذه الفكرة التي طرحها لـ"التفكير" فيها وليس لـ"التطبيق"، موضحًا أنه ليس شرطًا أن يذهب رئيس الوزراء بـ"العجلة" إلى مقر رئاسة الوزراء، ولكن يمكن أن يفعل ذلك في منطقة هادئة أو أي مكان أخر، ليكون قدوة للآخرين.