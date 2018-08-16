» جراحة نادرة لمولودة ابتلعت أختها

16 أغسطس 2018 - 10:40 ص

تمكن فريق طبي مصري بمستشفى الأطفال التخصصي في مدينة بنها من استئصال ورم وزنه 1.1 كلغم، من بطن طفلة عمرها ثلاثة أيام.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور محمد كليب، في حديث لـ”روسيا اليوم”، بأن الطفلة لينا البالغة من العمر يومين (قبل إجراء العملية بيوم واحد) دخلت المستشفى، وهي تعاني من انتفاخ شديد في البطن، وكان ظن الأطباء أنها تعاني من ورم مسخي أو نزيف، لكن نسبة الهيموغلوبين في الدم كانت طبيعية كما اتضح من التحاليل.

وتبين بعد إجراء كافة الفحوصات أن أصل الانتفاخ هو جنين غير مكتمل، موجود على جدار بطن الطفلة، التي ابتلعت توأمها الذي لم يكن ملتصقا بها.

ودخلت الطفلة ووزنها 3.6 كلغم، وقام بالعملية فريق الجراحين برئاسة الاستشاري الدكتور، شريف قداح، أستاذ جراحة الأطفال بكلية طب جامعة القاهرة.

وخرجت “لينا” من العملية وهي تزن 2.5 كلغم الآن، وفقا للتصريحات الرسمية للمستشفى، وتتماثل للشفاء، حيث صرح مدير المستشفى بأن الطفلة موجودة الآن في حضانة الجراحة، وستخرج خلال أسبوع، ولن يكون هناك أي مضاعفات مستقبلية لهذه العملية على الوظائف الحيوية للطفلة.

وتعد تلك الحالة نادرة للغاية، حيث تحدث بمعدل حالة لكل نصف مليون طفل طبيعي، بحسب مدير المستشفى.













