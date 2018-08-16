المهدى: هذا هو الفرق بين الدين العام فى مصر وتركيا

16 أغسطس 2018 - 10:47 ص

أفادت الدكتورة علياء المهدى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بأن الدين الخارجي التركي بلغ 453 مليار دولار في 2017.

وأضافت المهدى فى تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "70% من إجمالي الدين الخارجي هو دين لمؤسسات خاصة و ليس للحكومة".

وتابعت: "هذا يعني أن الدين العام التركي الخارجي 17،6% من الناتج المحلي الإجمالي والدين الخارجي العام المصري 26% من الناتج المحلي الإجمالي المصري".

وعلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على المنشور، فقال خالد أحمد: "عشان كده أوروبا مهتمة بإعادة الاستقرار لتركيا لأن البنوك الأوروبية هتتأثر جامد لو عجزت المؤسسات دي عن السداد ".

وتابع شريف فتحى: "الأتراك عندهم مشاريع في كل أوروبا (ألمانيا، النمسا، هولندا، فرنسا) ".