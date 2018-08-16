  • الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:40 م
بحث متقدم
الطائرة الفرنسية بمطار القاهرة

هبوط طائرة فرنسية اضطراريًا بمطار القاهرة

صلاح

شاهد.. محمد صلاح غاضب ما السبب؟

هكذا علق سلطان علي مستشار ولي عهد أبو ظبي

هكذا علق سلطان علي مستشار ولي عهد أبو ظبي

القوات المسلحة

القوات المسلحة توزع مليون حصة غذائية بنصف الثمن

يايى أثقلاسيلاسى

آخر تصريح للسفير الإثيوبى فى القاهرة قبل رحيله

الرئيس السيسي

البورصة تدخل التاريخ بعد تصريحات "السيسي"

شعار الإخوان

انكشف تمثيل الإخوان وسيبيعون تركيا لهذا السبب

قيادي إخواني : مبادرة الإخوان " غيبوبة سياسية"

قيادي إخواني: مبادرة الإخوان "غيبوبة سياسية"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسى يصدر عدة قرارات جمهورية

المهدى

المهدى: هذا هو الفرق بين الدين العام فى مصر وتركيا

المهدى: هذا هو الفرق بين الدين العام فى مصر وتركيا

الحياة السياسية

المهدى
المهدى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

سلفية القاهرة والإسكندرية.. صراعات السر تخرج إلى العلن

#

ارتفاع واردات مصر 16.3% لتسجل 32.1 مليار دولار

#

أول رد لرئيس "الأورمان" حول "مفيش حد فقير فى مصر"

#

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

عزاء

مقابر

صراع مع المرض

علا رامي

أفادت الدكتورة علياء المهدى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بأن الدين الخارجي التركي بلغ 453 مليار دولار في 2017.

 وأضافت المهدى فى تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "70% من إجمالي الدين الخارجي هو دين لمؤسسات خاصة و ليس للحكومة".

وتابعت: "هذا يعني أن الدين العام التركي الخارجي 17،6% من الناتج المحلي الإجمالي والدين الخارجي العام المصري 26% من الناتج المحلي الإجمالي المصري".

وعلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على المنشور، فقال خالد أحمد: "عشان كده أوروبا مهتمة بإعادة الاستقرار لتركيا لأن البنوك الأوروبية هتتأثر جامد لو عجزت المؤسسات دي عن السداد ".

وتابع شريف فتحى: "الأتراك عندهم مشاريع في كل أوروبا (ألمانيا، النمسا، هولندا، فرنسا) ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل فشلت الحرب الاقتصادية الأمريكية على تركيا ؟!

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب ينكسر مجددًا ليسجل 591 جنيهًا للجرام
» وفاة والدة الفنانة "علا رامي"
» رئيس البرازيل الأسبق المسجون يترشح رسميًا للرئاسة
» جراحة نادرة لمولودة ابتلعت أختها
» طلب غريب لـ"القرموطي" من رئيس الوزراء
» شيف شهير يكشف الطريقة الصحيحة لقلى البيض
» "بنت كليب" تعود إلى التمثيل بعد غياب 16 سنة
» لاعب إيطالي سابق ينجو من موت محقق
» "ميسي" يزف بشرى لجماهير برشلونة
» إعدم شبيه "صدام" لهذا السبب
» «ميسى» يغيب عن وديات الأرجنتين

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر