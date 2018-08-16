» وفاة والدة الفنانة "علا رامي"

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توفيت منذ قليل والدة الفنانة علا رامى بعد صراع مع المرض وقامت أسرتها بنقلها قبل الوفاة إلى منزلها بالهرم.

وقررت أسرة علا رامي تشييع جثمان والدتها عصر اليوم، الخميس، ودفنها بمقابر الأسرة دون إقامة عزاء حسب وصية الراحلة.

وتم إبلاغ الفنانة "علا" بخبر الوفاة لتعود من جمصة إلى القاهرة حيث تعرض هناك مسرحية "بحر الهوى" على مسرح جمصة الصيفى، من إنتاج قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة المخرج عادل عبده، تأليف محمد عبد الله وإخراج هانى النابلسى يومياً

المسرحية يشارك فى بطولتها بجانب علا رامى كل من ناصر سيف وهانى النابلسى وفيصل خورشيد وسيف عبد الرحمن وحسان العربى، ونوال سمير وأحمد سيف والديكور لمحمد خبازة، والموسيقى لأسامة زغلول والاستعراضات لعزت أبو سنة.


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