رئيس هيئة السكة الحديد: يوجد أماكن شاغرة بالقطارات

16 أغسطس 2018 - 10:57 ص

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة دفعت بعدد 26 قطارا إضافيا خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بإجمالي 182 ألف مقعد إضافي علاوة على القطارات الشغالة طبقا لجداول التشغيل.

وأضاف رسلان خلال تفقده مكاتب وشبابيك حجز التذاكر صباح اليوم بمحطة مصر، أن هناك مقاعد وأماكن شاغرة على معظم قطارات الوجه القبلي، اليوم وغدًا وخلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لخدمة أهالي الوجه القبلي؛ وذلك نتيجة الدفع بالقطارات الإضافية وتكثيف الرقابة علي شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات؛ لمنع تسريب التذاكر إلى السوق.

وأوضح أن الهيئة قامت هذا العام بالاستغلال الأمثل لطــاقات النقل المتاحة بها نظرًا لحجم الركاب خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك خاصة بخطوط الوجه القبلي؛ بهدف توفير الراحة والأمان لجمهور المسافريــن على خطوط السكك الحديدية؛ لمواجهة زحام الركاب خلال عطلة العيد.