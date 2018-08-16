انكشف تمثيل الإخوان وسيبيعون تركيا لهذا السبب

16 أغسطس 2018 - 11:09 ص

استعرض سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، مدى تدهور العلاقات بين جماعة الإخوان المسلمين ومصالحها فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد مساندة الجماعة لتركيا، مشيرًا إلى أن الإخوان يُقاتلون من أجل إفساد القرار الأمريكي بشأن تركيا.

وأضاف عبد الحميد في تصريح خاص لـ«المصريون»، أن الإخوان المسلمين يقومون بدور فدائي في موقعة الليرة، فهم يُدافعون عنها ربما أكثر من الأتراك، موضحا أن أردوغان يستخدم صلات جماعة الإخوان ببعض الأنظمة ورجال الأعمال لإغاثة الليرة.

وتابع الداعية السلفى: "هكذا انكشف تمثيل وخداع الإخوان أمام الكونجرس، لاستجلاب العطف والشفقة للجماعة في أمريكا، فهم الآن يبيعون أمريكا ويتصدون لقرارها ويُحاربون ضدها، وربما قريبًا يبيعون تركيا إذا وجدوا ما هو أفضل منها".