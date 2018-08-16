  • الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:41 م
بحث متقدم
الطائرة الفرنسية بمطار القاهرة

هبوط طائرة فرنسية اضطراريًا بمطار القاهرة

صلاح

شاهد.. محمد صلاح غاضب ما السبب؟

هكذا علق سلطان علي مستشار ولي عهد أبو ظبي

هكذا علق سلطان علي مستشار ولي عهد أبو ظبي

القوات المسلحة

القوات المسلحة توزع مليون حصة غذائية بنصف الثمن

يايى أثقلاسيلاسى

آخر تصريح للسفير الإثيوبى فى القاهرة قبل رحيله

الرئيس السيسي

البورصة تدخل التاريخ بعد تصريحات "السيسي"

شعار الإخوان

انكشف تمثيل الإخوان وسيبيعون تركيا لهذا السبب

قيادي إخواني : مبادرة الإخوان " غيبوبة سياسية"

قيادي إخواني: مبادرة الإخوان "غيبوبة سياسية"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسى يصدر عدة قرارات جمهورية

المهدى

المهدى: هذا هو الفرق بين الدين العام فى مصر وتركيا

داعية: كثير من أضاحى المسلمين باطلة

دين ودنيا

سامح عبد الحميد
سامح عبد الحميد

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تفاصيل وأسرار أبرز قصص زواج الدعاة بالفنانات

#

الحسبة السياسية .. عصا «الخدم» الغليظة

#

تعرف على فوائد الشوفان للقلب

#

بالصور.. رسائل تحذيرية لمسلمي بريطانيا من يوم "العقاب"

عيد الاضحى

العلم

سامح عبد الحميد

البقر

الأضاحى

أكد سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، أن هناك جماهير من أصحاب الأضاحي لا يعرفون شروط الأضحية، ويذبحون أي بقرة أو جمل أو ماعز.

وأضاف عبد الحميد خلال تصريحات خاصة لـ«المصريون» أنه تم الاتفاق أهل العلم على أن الشرع قد ورد بتحديد سن فى الأضحية لا يجوز ذبح أقل منه، ومن ذبح أقل منه فلا تجزئ أضحيته.

واستكمل الداعية السلفى: "ومن الشروط أن تبلغ السن المعتبرة شرعًا، لما رواه مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد سن الأنعام للأضحية، ومنها أن سن البقرة يجب أن يكون عامين فأكثر، ولا تُجزئ البقرة للأضحية إذا كانت أقل من عامين، حتى لو كانت سمينة وضخمة، ويُشترط أن يكون البقر سنتين فيما فوق، والماعز سنة فيما فوق، والخروف ستة أشهر فيما فوق، والجمل خمس سنين فيما فوق".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل فشلت الحرب الاقتصادية الأمريكية على تركيا ؟!

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب ينكسر مجددًا ليسجل 591 جنيهًا للجرام
» وفاة والدة الفنانة "علا رامي"
» رئيس البرازيل الأسبق المسجون يترشح رسميًا للرئاسة
» جراحة نادرة لمولودة ابتلعت أختها
» طلب غريب لـ"القرموطي" من رئيس الوزراء
» شيف شهير يكشف الطريقة الصحيحة لقلى البيض
» "بنت كليب" تعود إلى التمثيل بعد غياب 16 سنة
» لاعب إيطالي سابق ينجو من موت محقق
» "ميسي" يزف بشرى لجماهير برشلونة
» إعدم شبيه "صدام" لهذا السبب
» «ميسى» يغيب عن وديات الأرجنتين

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر