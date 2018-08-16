داعية: كثير من أضاحى المسلمين باطلة

16 أغسطس 2018 - 11:20 ص

أكد سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، أن هناك جماهير من أصحاب الأضاحي لا يعرفون شروط الأضحية، ويذبحون أي بقرة أو جمل أو ماعز.

وأضاف عبد الحميد خلال تصريحات خاصة لـ«المصريون» أنه تم الاتفاق أهل العلم على أن الشرع قد ورد بتحديد سن فى الأضحية لا يجوز ذبح أقل منه، ومن ذبح أقل منه فلا تجزئ أضحيته.

واستكمل الداعية السلفى: "ومن الشروط أن تبلغ السن المعتبرة شرعًا، لما رواه مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد سن الأنعام للأضحية، ومنها أن سن البقرة يجب أن يكون عامين فأكثر، ولا تُجزئ البقرة للأضحية إذا كانت أقل من عامين، حتى لو كانت سمينة وضخمة، ويُشترط أن يكون البقر سنتين فيما فوق، والماعز سنة فيما فوق، والخروف ستة أشهر فيما فوق، والجمل خمس سنين فيما فوق".