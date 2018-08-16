تراجع مخيب لآمال "الفراعنة" في تصنيف "فيفا"

16 أغسطس 2018 - 11:29 ص

احتل المنتخب المصري "الفراعنة" المركز الـ65، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمنتخبات كرة القدم عن شهر أغسطس.

وتقهقر "الفراعنة" 20 مركزًا دفعة واحدة، ليكون تراجع المنتخب الوطني هو الأسوأ بين منتخبات العالم هذا الشهر، خاصة بعد النتائج المخيبة في كأس العالم الذي استضافته روسيا في الفترة بين 14 يونيو إلى 15 يوليو الماضي.

وتمكن المنتخب الفرنسي من احتلال صدارة التصنيف العالمي، وتلاه المنتخب البلجيكي، وتراجع منتخب البرازيل إلى التصنيف الثالث.