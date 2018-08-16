آخر تصريح للسفير الإثيوبى فى القاهرة قبل رحيله

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الحياة السياسية

يايى أثقلاسيلاسى
يايى أثقلاسيلاسى

وكالات : حنان حمدتو

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غادر يايى أثقلاسيلاسى السفير الإثيوبى فى القاهرة، مصر نهائيًا، وذلك للعمل فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معربًا عن سعادته بالفترة التى قضاها فى مصر.

وقال أثقلاسيلاسى فى مؤتمر صحفى له بالأمس، إن الفترة الحالية الأفضل على صعيد العلاقات بين البلدين، موضحًا أنه خلال الـ18 شهرًا الماضية، شهد البلدان 5 لقاءات على مستوى عالى حيث جاء أول لقاءين بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبى السابق هيلاماريام ديسالين، كما جمع لقاء موخرًا الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الجديد أبى أحمد.

وطالب يايى القيادة الإثيوبية  بالالتزام الكامل من قبل القيادة السياسية فى إثيوبيا بمصلحة مصر فيما يتعلق بملف سد النهضة ومياه النيل.

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