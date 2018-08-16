الأوقاف تعلن عن أول دفعاتها السكنية الميسرة المخصصة للشباب

16 أغسطس 2018 - 11:46 ص

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توزيع أول دفعة عقود تمليك لوحدات سكنية مجهزة وكاملة المرافق, حيث سيتم تسليمها فورًا للشباب، وذلك من خلال تفعيل البروتوكول الموقع بين هيئة الأوقاف المصرية وشركة التعمير للتمويل العقاري "الأولي" وصندوق دعم التمويل العقاري بشروط ميسرة.

وأضاف جمعة فى بيان له أن هذه الشقق تأتي في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وخطة الدولة لرعاية محدودي الدخل, وخاصة الشباب, وفي إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف.

وأكد أنه يتم حاليًا الإعداد لتوزيع نحو 600 عقد وحدة سكنية أخرى خلال الثلاثة أشهر القادمة, وذلك من نحو 2000 وحدة مستهدف تسليمها خلال العام المالي الحالي.

وحول ميزات هذه الوحدات، أوضح وزير الأوقاف أنها تأتى بدعم من صندوق التمويل العقاري للوحدة يبدأ من 5 آلاف إلى 40 ألف جنيه إسهامًا من الدولة في تخفيض ثمن الوحدة السكنية، وبمدة تقسيط تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة، وبفائدة تتراوح ما بين 5% لـ 7% فقط في إطار مبادرة البنك المركزي المصري.

ونوه بأن القسط التمليكي الشهري يصل إلى 500 جنيه، وهو ما يعد أقل من القيمة الإيجارية الشهرية، وهو قسط ثابت لا يزيد ولا يتغير من أول قسط إلى آخر قسط، كما لا تتقاضى شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى" أي عمولات إضافية، وإنما تقوم بدورها في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم الإسكان الاجتماعي.