  • الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:39 م
بحث متقدم
الطائرة الفرنسية بمطار القاهرة

هبوط طائرة فرنسية اضطراريًا بمطار القاهرة

صلاح

شاهد.. محمد صلاح غاضب ما السبب؟

هكذا علق سلطان علي مستشار ولي عهد أبو ظبي

هكذا علق سلطان علي مستشار ولي عهد أبو ظبي

القوات المسلحة

القوات المسلحة توزع مليون حصة غذائية بنصف الثمن

يايى أثقلاسيلاسى

آخر تصريح للسفير الإثيوبى فى القاهرة قبل رحيله

الرئيس السيسي

البورصة تدخل التاريخ بعد تصريحات "السيسي"

شعار الإخوان

انكشف تمثيل الإخوان وسيبيعون تركيا لهذا السبب

قيادي إخواني : مبادرة الإخوان " غيبوبة سياسية"

قيادي إخواني: مبادرة الإخوان "غيبوبة سياسية"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسى يصدر عدة قرارات جمهورية

المهدى

المهدى: هذا هو الفرق بين الدين العام فى مصر وتركيا

هكذا علق سلطان علي مستشار ولي عهد أبو ظبي

الحياة السياسية

هكذا علق سلطان علي مستشار ولي عهد أبو ظبي
هكذا علق سلطان علي مستشار ولي عهد أبو ظبي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تدوينة صادمة لمستشار ولي عهد أبو ظبي عن أردوغان

#

شاهد.. الرئيس "السيسي" يستقبل ولي عهد أبو ظبي

#

الإخوان يشعلون حربًا بين مذيع الجزيرة ومستشار ولي عهد أبو ظبي

#

هجوم مصري على كاتب مُقرب من «بن زايد» بسبب«صلاح»

سخر الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة "المصريون" من تصريحات عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي، والتي وصفها بأنها" تهدئة للنفوس".

وأضاف سلطان في تدوينة مصغرة على حسابه على تويتر بالطبع هذا ليس تحريضًا من الإمارات على جارتها اللدود قطر، ولكنها ـ فقط ـ محاولة لتهدئة النفوس.

جاء هذا في رده على تغريدة لمستشار ولي عهد أبو ظبي على حسابه علي تويتر: " أمير قطر يعلن من أنقرة أن بلاده ستستثمر 15 مليار دولار بشكل مباشر في تركيا.

وأضاف عبد الخالق أن رسالة قطر لأمريكا واضحة وبسيطة: أن الشريك التركي أهم من الشريك الأمريكي وأنها تراهن على أردوغان ولا تراهن على ترامب.. قطر انحازت لأردوغان وفِي انتظار رد ترامب".

وأشار إلى أنه منذ نحو 20 سنة وقطر تراهن على الفرس الخاسر وها هي اليوم تراهن على هذه الفقاعة التي توشك على الانفجار ، بحسب وصفه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل فشلت الحرب الاقتصادية الأمريكية على تركيا ؟!

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب ينكسر مجددًا ليسجل 591 جنيهًا للجرام
» وفاة والدة الفنانة "علا رامي"
» رئيس البرازيل الأسبق المسجون يترشح رسميًا للرئاسة
» جراحة نادرة لمولودة ابتلعت أختها
» طلب غريب لـ"القرموطي" من رئيس الوزراء
» شيف شهير يكشف الطريقة الصحيحة لقلى البيض
» "بنت كليب" تعود إلى التمثيل بعد غياب 16 سنة
» لاعب إيطالي سابق ينجو من موت محقق
» "ميسي" يزف بشرى لجماهير برشلونة
» إعدم شبيه "صدام" لهذا السبب
» «ميسى» يغيب عن وديات الأرجنتين

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر