هكذا علق سلطان علي مستشار ولي عهد أبو ظبي

16 أغسطس 2018 - 11:54 ص

سخر الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة "المصريون" من تصريحات عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي، والتي وصفها بأنها" تهدئة للنفوس".

وأضاف سلطان في تدوينة مصغرة على حسابه على تويتر بالطبع هذا ليس تحريضًا من الإمارات على جارتها اللدود قطر، ولكنها ـ فقط ـ محاولة لتهدئة النفوس.

جاء هذا في رده على تغريدة لمستشار ولي عهد أبو ظبي على حسابه علي تويتر: " أمير قطر يعلن من أنقرة أن بلاده ستستثمر 15 مليار دولار بشكل مباشر في تركيا.

وأضاف عبد الخالق أن رسالة قطر لأمريكا واضحة وبسيطة: أن الشريك التركي أهم من الشريك الأمريكي وأنها تراهن على أردوغان ولا تراهن على ترامب.. قطر انحازت لأردوغان وفِي انتظار رد ترامب".

وأشار إلى أنه منذ نحو 20 سنة وقطر تراهن على الفرس الخاسر وها هي اليوم تراهن على هذه الفقاعة التي توشك على الانفجار ، بحسب وصفه.