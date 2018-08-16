وزير التموين يحدد سعر لحوم الضأن والمجمدة المطروحة بعيد الأضحى

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عيد الاضحى

وزارة التموين

علي مصيلحي

لحم الضأن

كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم طرح 8100 رأس ماشية لتباع لحوم طازجة بسعر 85 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن سعر كيلو اللحوم الطازجة لم يرتفع منذ العام الماضى حيث ظل السعر بدون زيادة.

وأضاف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفى اليوم لاستعراض استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك أنه سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز للتأكد من توافر الخبز للمواطنين.

وتابع أنه يتم التنسيق مع الطب البيطرى للرقابة على محلات اللحوم كما سيتم توفير و1225 طن لحوم مجمدة سعر الكيلو 45 جنيهًا بدلاً من 60 جنيهًا للكيلو، كما تم توفير 1420 طن دواجن مجمدة بسعر 33 جنيهًا للكيلو، و15500 خراف مذبوحة وطرح كيلو الضأن المبرد بـ90 جنيهًا إضافة إلى، 2650 خروفا بلديا حيا سعر الكيلو قائم 62 جنيهًا.

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