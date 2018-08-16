فودة يوجه رسالة قوية للصحافة الأمريكية

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أمريكا

نيويورك تايمز

فيس بوك

صحافة

يسري فودة

وضع يسرى فودة، الكاتب الصحفى والإعلامى المصرى،  ملاحظاته على مقال تم نشره بموقع مجلة "نيويورك تايمز" تحت عنوان "حرية الصحافة تناديك" يتناول أوضاع الصحافة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومدى تأثيرها على الواقع  وتبادل ذلك  التأثير مع الحكومة هناك.

وقال فودة خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أولًا حرصت نيويورك تايمز على لفت نظر القارئ إلى أن ما يقرأه الآن ليس خبرًا ولا هو حتى مقال رأي، وإنما هو موقف مجلس تحرير الجريدة وأصحابها".

وأضاف الإعلامى المصرى: "الأهم أن تصل الأمور في أمريكا نفسها إلى حد أن جريدة بهذا الحجم تضطر إلى الانضمام إلى حملة شعبية عامة عبر البلاد في محاولة لإقناع المواطن بأهمية الصحافة وسط محاولات مستميتة لقتلها".

واستعان فودة فى نهاية حديثه بمقولة مشهورة لتوماس جيفرسون وهو احد الآباء المؤسسين لأمريكا فى عام 1787، تقول: "لو اضطررت للاختيار بين حكومة بلا صحافة وصحافة بلا حكومة لاخترت الصحافة".

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