طقس الغد معتدل.. تعرف على درجات الحرارة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا الجمعة 17 أغسطس.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يأتي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

وسط الدلتا 24 34

الإسكندرية 26 32

بلطيم 25 32

مطروح 24 31

السلوم 23 32

سيوة 25 38

بورسعيد 26 31

دمياط 26 31

العريش 24 32

رفح 24 32

الإسماعيلية 24 34

السويس 24 34

رأس سدر 24 35

نخل 20 35

نويبع 27 37

طابا 26 34

كاترين 20 35

الطور 26 34

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 38

مرسى علم 27 37

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 24 37

أسيوط 24 38

سوهاج 25 39

قنا 26 40

الأقصر 26 42

أسوان 28 43

أبوسمبل 28 41

الوادي الجديد 26 41

شلاتين 27 36

أبو رماد 28 35

رأس حدربة 28 34

حلايب 28 34


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