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لهذا السبب تراجعت البطالة فى الربع الثانى من العام الجارى

مال وأعمال

المركزى للتعبئة والاحصاء
المركزى للتعبئة والاحصاء

متابعات : حنان حمدتو

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البطالة

القوي العاملة

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

عمالة موسمية

تراجع مؤشر البطالة إلى 9.9 % من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 10.6% في الربع الأول، ومقابل 12% عن الربع المماثل من العام السابق.

ووفقًا لما جاء في بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني أبريل - يونيو لعام 2018، فإن معدل البطالة انخفض والربع الثاني من العام الجاري شهد انخفاضًا في قوة العمل وأعداد المتعطلين مع زيادة في عدد المشتغلين، وهو ما يوضح موسمية العمالة.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 29 مليونًا و36 ألف فرد (منهم 22 مليونًا و665 ألفًا من الذكور، و6 ملايين و371 ألفا من الإناث) بانخفاض قدره 150 ألف فرد بنسبة 0.5% عن الربع الأول من عام 2018 بسبب موسمية العمل، وبانخفاض قدره 147 ألف فرد بنسبة 0.5% عن الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المتعطلين 2 مليون و875 ألف متعطل (منهم مليون و527 ألفا من الذكور، ومليون و348 ألفا من الإناث) بنسبة 9.9% من إجمالي قوة العمل، وبانخفاض قدره 219 ألف متعطل بنسبة 7.1% عن الربع الأول من عام 2018، وبانخفاض قدره 621 ألف متعطل بنسبة 17.8% عن الربع المماثل من العام السابق

وبلغ معدل البطالة بين الذكور في الربع الثاني من العام 6.7% من إجمالي الذكور في قوة العمل مقابل 7.3% في الربع الأول، ومقابل 8.22% في الربع المماثل من العام السابق.

ووصل معدل البطالة بين الإناث إلى 21.2% من إجمالي الإناث في قوة العمل، مقابل 22% في الربع الأول، ومقابل 24.68% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) 77.9? من إجمالي المتعطلين، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية إلى 6.3% لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث كانت بالنسبة للذكور 9.6% وبالنسبة للإناث 2.5%.

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