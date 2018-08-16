الوزراء: حقيقة فرض ضرائب على المواشى

16 أغسطس 2018 - 01:04 م

أكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن أنباء اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على المواشى، غير صحيحة، ولا نية لديها لفرض أية ضرائب على المواشى، وذلك حرصًا على دعم وزارة المالية للمزارعين وعدم تحملهم أية أعباء إضافية، مشددةً في الوقت نفسه على أنه منذ عام 2016 لم يتم فرض أي ضرائب جديدة، تحت أي مسمى.

وأضاف المركز فى بيان له أن وزارة المالية تسعى فى إطار توجهات الدّولة لتشجيع المزارع المصري، فقد خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019 مبلغ وقدرة 1.065 مليار جنيه لدعم المزارعين حيث يأتى هذا الدعم تماشياً مع ما تهدف إليه الدولة من رفع المعاناة عن صغار المزارعين.

وذلك من خلال دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات وغيرها، كما تقوم الدولة، بتحمل جانب من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، بالإضافة إلى المساهمة فى خفض أسعار التقاوى، وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية.