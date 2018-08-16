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وزير التموين: تحويل المكاتب التموينية لمراكز خدمة قريبًا

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الدكترو علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية
الدكترو علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية

إيمان هاني

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التموين

علي مصلحي

إكسترا نيوز

البطاقات التموينية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك شقين فيما يخص البطاقات التموينية، الأول إضافة المواليد ويتم إضافتهم من الطبقات الأكثر احتياجًا أولا وبعد ذلك من الممكن رفع الحد الأدنى للإضافة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الشق الثاني له علاقة بمكاتب التموين، حيث من المنتظر قريبًا الإعلان عن خطة تطوير المكاتب التموينية لتكون مراكز خدمة ذات مواصفات على مستوى عالي، مثل منطقة استقبال وغيرها لتقديم الخدمة وأخرى للاستعلام.

وتابع وزير التموين أن الدولة تمنح الدعم للطبقات البسيطة في البداية ثم المتوسطة وسيتم استثناء من لا يستحقونه.

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