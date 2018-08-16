رأيت نفسي نائمًا

16 أغسطس 2018 - 01:25 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت نفسى نائماً. أرجو التأويل وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نومك أنت قد يكون تقصيرك فى الواجبات وتقصير فى الدين، وربما تكون غافلاً عن مصالح نفسك لقول الإمام علي كرم الله وجه: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.. ويقال أيضًا في الدعاء اللهم نبهنا من نومة الغافلين، وإن كنت مستلقى على قفاك فسوف يقوى لك أمر وتتحقق لك أمورًا تخص الدنيا. والاستلقاء على الأرض قوة لك لأن الأرض مسند قوي. أما النوم منبطحا فهو ذهاب مال وضعف فى القوة، وحيرة فى تصريف الأمور، وإن لم تكن غافلا أو مقصرًا في طاعتك لله فقد يكون نومك خيرا لك وأمان لك من شيء تتخوفه، وقد تكون سعادة لك وذلك المعنى موجود فى دلالة قول الشاعر :

وإذا السعادة لاحظتك عيونها * نم فالمخاوف كلهن أمان.

وإن كنت تقصد أنها سنة من النوم فذلك أمان لك لقوله تعالى: ( إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ) 11 الأنفال. ونوم المريض شفاء، وهو أيضا راحة لك لقوله تعالى: (وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا) 9 النبأ. أى راحة. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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