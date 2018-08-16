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"عتيق": احذروا النصابين فى شراء الشقق السكنية

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حذر السيد عتيق أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض المواطنين خاصة الشباب المقبل على الزواج من الانجراف وراء الإعلانات الوهمية عن بيع شقق سكنية بدون مقدم وبأقساط مخفضة مؤكدًا أن ساحات النيابات العامة والمحاكم تشهد الآن العديد من الضحايا الذين يقعون كفريسة لبعض النصابين الذين يلجأون إلى قنوات فضائية تبث من خارج مصر ولا يوجد لها إدارة رسمية بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي وهو ما يؤدي في النهاية إلى ضياع ما ادخروه من أموال لشراء شقة الزوجية.

 وأضاف "عتيق" أن هناك قواعد لابد اتابعها لكل شاب أو مواطن عند قيامه بشراء شقة الزوجية وتتمثل في الآتي القواعد الذهبية في شراء شقة الزوجي التأكد من قانونية العقار من خلال الاطلاع على ترخيص البناء الصادر له والتأكد من عدد الأدوار المسموح بها  وأن يكون للعقار مصدر كهرباء رسمي أي وجود عداد للكهرباء ولوحة أرقام للكهرباء لكل وحدة سكنية وعند توقيع عقد البيع يجب أن يذكر به كل البنود التي تم الاتفاق عليها وأهم مواصفات الشقة ومواصفات استلامها والموعد النهائي للاستلام مع كتابة شرط جزائي في حالة تأخر التسليم يسمح من خلاله صاحب العقار بتعويض مالك الشقة بالمبلغ المتفق عليه.

وفي حالة قيام المواطن بشراء شقة قائمة بالفعل يجب عليه الاطلاع على كل مستندات الملكية الرسمية والتأكد من هوية الصاحب الأصلي للشقة أي المالك وليس أي طرف له إلا إذا كأنه معه توكيل بالبيع للنفس أو غير ساري المفعول.. ثم يقوم بعد ذلك المواطن أو الشاب بضرورة تسجيل تلك الشقة أولا بالضرائب العقارية باسمه ثم تسجيلها بمكتب الشهر العقاري التباع له العقار أو يقوم بإقامة دعوة صحة  ونفاد لعقد البيع حيث إن التسجيل بالشهر العقاري أو دعوى الصحة والنفاذ هما الشيئان الأساسيان اللذان يعتبرا أمام القانون و المحاكم المصرية سند للملكية وليس دعوى صحة التوقيع الذي يلجأ إليها بعض المواطنين باعتبارها منخفضة التكلفة.

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