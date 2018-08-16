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وصول آخر رحلات الحج السياحى للأراضى المقدسة اليوم

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متابعات : حنان حمدتو

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قال مجدي شلبي رئيس بعثة الحج السياحي، إن آخر رحلات الحج السياحي ستصل إلى الأراضي المقدسة، اليوم، ليكتمل بذلك وصول جميع حجاج السياحة إلى السعودية وعددهم 36 ألف حاج.

وأضاف شلبى خلال بيان له أن عدد حجاج السياحة المتواجدين بالأراضي المقدسة حتى اليوم الأربعاء بلغ 29 ألفا و334 حاجا، و23 ألفا و410 حُجاج منهم بمكة، و5 آلاف و439 حاجا بالمدينة المنورة.

ونفى "شلبي"، حدوث أية حالات تسمم بين حجاج السياحة بفنادق مكة، ذاكرا أن جميع حجاج السياحة بخير، لافتا إلى وجود عدد من حجاج السياحة يعالجون حاليا بمستشفيات مكة المكرمة يقومون بعمليات غسيل كلوي وبعضهم مصاب بغيبوبة.

وأوضح أن وزارة السياحة تولي اهتماما كبيرا بحجاج المستوى الاقتصادي كون أغلبهم من البسطاء ومحدودي الدخل، مضيفا أن الوزارة خصصت لجنة متواجدة بمنطقة العزيزية لمتابعة عمليات تسكين الحجاج وحل أية أزمة تواجههم، مؤكدا أن لجان وزارة السياحة بالسعودية لم تسجل أية مخالفات جسيمة للشركات.

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