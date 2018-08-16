  • الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:30 م
بحث متقدم
باسم يوسف

شاهد..ماذا قال باسم يوسف عن "صلاح"

ابوالفتوح

تجديد حبس أبو الفتوح 45 يومًا بالتحريض ضد الدولة

زيارة سرية لزوجة بشار لتلقي علاج روحي

زيارة سرية لزوجة بشار لتلقى علاج روحى

صلاح

قرار سار من الريال بشأن "صلاح"

قصة غريبة لا تعرفها عن "عمر المختار"..تعرف عليها

قصة غريبة لا تعرفها عن "عمر المختار"..تعرف عليها

الطائرة الفرنسية بمطار القاهرة

هبوط طائرة فرنسية اضطراريًا بمطار القاهرة

صلاح

شاهد.. محمد صلاح غاضب ما السبب؟

هكذا علق سلطان علي مستشار ولي عهد أبو ظبي

هكذا علق سلطان علي مستشار ولي عهد أبو ظبي

الرئيس السيسي

البورصة تدخل التاريخ بعد تصريحات "السيسي"

القوات المسلحة

القوات المسلحة توزع مليون حصة غذائية بنصف الثمن

في أمريكا..

شاهد..ماذا قال باسم يوسف عن "صلاح"

الصفحة الأخيرة

باسم يوسف
باسم يوسف

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

«النقل»: الخط الثالث للمترو لا يقل عن الدول الأوروبية

#

متحدث "الكهرباء" يكشف أسباب انقطاع الكهرباء

#

مفاجأة سارة من الرئيس للفائزين بالوحدات السكنية

#

شاهد.. بهذه الكلمة وصف سمير غانم "باسم يوسف"

باسم يوسف

محمد صلاح

ليفربول

برنامج

إعلامي

ظهر الإعلامي الساخر باسم يوسف في أحد البرامج الأمريكية وتحدث عن المنافسة  الشرسة بينه وبين اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لافتًا إلى أن "صلاح" الأشهر بكل تأكيد لما يمتاز به من مهارة وموهبة وتواضع وحب الناس.

وقال "باسم" في الفيديو ردا على سؤال المذيع بأن متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصلوا لأكثر من 10 ملايين ما يعني أنه أشهر من "صلاح" قائلاً:  بكل تأكيد لا محمد صلاح أكثر شهرة مني ومحبوب وهو أكثر شهرة عالمية لأنه يتحدث اللغة العالمية حتى لا يتوجب عليه التحدث هو فقط يلعب كرة القدم وهذا ليس بسبب أنه مهاري فقط بل لأنه متواضع جدًا والناس تحبه كثيرًا وهناك العديد من اللاعبين المهاريين في العالم ولكن الأمر لا يتعلق بالموهبة أو المهارة  بل برحلته في الاحتراف والمكان الذي أتي منه وكم هو عظيم وكريم وكم هو إنسان جميل.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل فشلت الحرب الاقتصادية الأمريكية على تركيا ؟!

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» طلاق غادة عادل من مجدي الهواري
» الذهب ينكسر مجددًا ليسجل 591 جنيهًا للجرام
» وفاة والدة الفنانة "علا رامي"
» رئيس البرازيل الأسبق المسجون يترشح رسميًا للرئاسة
» جراحة نادرة لمولودة ابتلعت أختها
» طلب غريب لـ"القرموطي" من رئيس الوزراء
» شيف شهير يكشف الطريقة الصحيحة لقلى البيض
» "بنت كليب" تعود إلى التمثيل بعد غياب 16 سنة
» لاعب إيطالي سابق ينجو من موت محقق
» "ميسي" يزف بشرى لجماهير برشلونة
» إعدم شبيه "صدام" لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر