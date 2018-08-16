شاهد..ماذا قال باسم يوسف عن "صلاح"

محمد الخرو
ظهر الإعلامي الساخر باسم يوسف في أحد البرامج الأمريكية وتحدث عن المنافسة الشرسة بينه وبين اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لافتًا إلى أن "صلاح" الأشهر بكل تأكيد لما يمتاز به من مهارة وموهبة وتواضع وحب الناس.
شاهد الفيديو..
شاهد ما قاله باسم يوسف عن محمد صلاح في احد البرامج الأمريكية والتنافس في الشهرة بينهم ????@MoSalah @Byoussef pic.twitter.com/koTivTTO0L— Liverpool بالعربى (@lfc_belaraby) 15 أغسطس 2018
عصر03:42 م
فجر
03:56
شروق
05:26
ظهر
12:04
عصر
15:42
مغرب
18:42
عشاء
20:12