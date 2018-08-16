شاهد..ماذا قال باسم يوسف عن "صلاح"

16 أغسطس 2018 - 02:08 م

ظهر الإعلامي الساخر باسم يوسف في أحد البرامج الأمريكية وتحدث عن المنافسة الشرسة بينه وبين اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لافتًا إلى أن "صلاح" الأشهر بكل تأكيد لما يمتاز به من مهارة وموهبة وتواضع وحب الناس.



وقال "باسم" في الفيديو ردا على سؤال المذيع بأن متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصلوا لأكثر من 10 ملايين ما يعني أنه أشهر من "صلاح" قائلاً: بكل تأكيد لا محمد صلاح أكثر شهرة مني ومحبوب وهو أكثر شهرة عالمية لأنه يتحدث اللغة العالمية حتى لا يتوجب عليه التحدث هو فقط يلعب كرة القدم وهذا ليس بسبب أنه مهاري فقط بل لأنه متواضع جدًا والناس تحبه كثيرًا وهناك العديد من اللاعبين المهاريين في العالم ولكن الأمر لا يتعلق بالموهبة أو المهارة بل برحلته في الاحتراف والمكان الذي أتي منه وكم هو عظيم وكريم وكم هو إنسان جميل.

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