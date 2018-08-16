  • الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:18 م
بحث متقدم
إيناس عبد الدايم

"الثقافة" تسمح بعرض مسرحية مثيرة للجدل

ترامب

صحف أمريكية: ترامب خطر على الديمقراطية

مستشار مرسي لقادة الجماعة: كفاية استغفال

مستشار مرسي لقادة الجماعة: كفاية استغفال

مفاجأة مذهلة لألمانيا علي أراضي تركيا

مفاجأة مذهلة لألمانيا علي أراضي تركيا

باسم يوسف

شاهد..ماذا قال باسم يوسف عن "صلاح"

ابوالفتوح

تجديد حبس أبو الفتوح 45 يومًا بالتحريض ضد الدولة

صلاح

قرار سار من الريال بشأن "صلاح"

زيارة سرية لزوجة بشار لتلقي علاج روحي

زيارة سرية لزوجة بشار لتلقى علاج روحى

قصة غريبة لا تعرفها عن "عمر المختار"..تعرف عليها

قصة غريبة لا تعرفها عن "عمر المختار"..تعرف عليها

الرئيس السيسي

البورصة تدخل التاريخ بعد تصريحات "السيسي"

WE تحقق أعلى إيراداتها بقيمة 10 مليارات جنيه

آخر الأخبار

وى للاتصالات
وى للاتصالات

متابعات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بالأرقام.. المصرية للاتصالات تحقق أعلى إيراد فى تاريخها

#

طعن أميني شرطة داخل مكتب بريد

#

بالتفاصيل.. طرح سندات بـ3 مليارات جنيه اليوم

#

بعد عجز 15 عامًا.. تحقيق فائض بموازنة الدولة

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018، طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وكشفت مؤشرات نتائج الأعمال الربع الثاني 2018 عن تخطي إجمالي الإيرادات المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 مبلغ 10 مليارات جنيه لأول مرة في تاريخ الشركة بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام السابق.

كما حققت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كل الخدمات المقدمة حيث حقق عدد مشتركي التليفون الثابت زيادة قدرها 11%، مما يعد نقطة تحول حيث عادت أعداد مشتركي التليفون الثابت للزيادة مرة أخرى نتيجة للنمو في عدد عملاء الانترنت فائق السرعة الثابت الذي حقق نسبة نمو 27%. كما بلغ عدد صافي مشتركي المحمول الجدد مليون عميل منذ بداية العام ليصل إجمالي عدد مشتركي المحمول إلى 3.3 مليون عميل.

وقال المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات WE   فى بيان له :"ان الشركة استطاعت الحفاظ على قيمة صافي الربح مقارنة بالعام السابق مع زيادة طفيفة قدرها 4% خلال الربع الثاني وهو ما يرجع إلى جهود الشركة في تنفيذ الإستراتيجية طويلة الأجل الموضوعة منذ بداية العام، وذلك لتحقيق مستوي أداء تشغيلي فعال يتغلب على التحديات الناجمة من زيادة التكاليف التسويقية للمنتجات الجديدة وأثر النفقات الرأسمالية على قيمة  الإهلاك و ارتفاع تكلفة الاقتراض،  وأنني سعيد جدا لما حققناه من نسبة النمو في الربح التشغيلي خلال هذا الربع البالغة 26% مقارنة بالعام السابق مما كان له دور في تحييد الأثر السلبي على صافي الربح الناتج من كوننا في بداية مرحلة استثمار جديدة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اشتباك ثقافي بين ليبراليي السعودية ومصر !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 610 ملايين يورو
» شاهد.. محمد صلاح غاضب ما السبب؟
» حكم غير مسبوق بتعويض مسلمة رفضت هذا الأمر
» طلاق غادة عادل من مجدي الهواري
» وفاة والدة الفنانة "علا رامي"
» رئيس البرازيل الأسبق المسجون يترشح رسميًا للرئاسة
» جراحة نادرة لمولودة ابتلعت أختها
» طلب غريب لـ"القرموطي" من رئيس الوزراء
» شيف شهير يكشف الطريقة الصحيحة لقلى البيض
» "بنت كليب" تعود إلى التمثيل بعد غياب 16 سنة
» لاعب إيطالي سابق ينجو من موت محقق

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر