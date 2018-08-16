WE تحقق أعلى إيراداتها بقيمة 10 مليارات جنيه

16 أغسطس 2018 - 02:17 م

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018، طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وكشفت مؤشرات نتائج الأعمال الربع الثاني 2018 عن تخطي إجمالي الإيرادات المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 مبلغ 10 مليارات جنيه لأول مرة في تاريخ الشركة بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام السابق.

كما حققت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كل الخدمات المقدمة حيث حقق عدد مشتركي التليفون الثابت زيادة قدرها 11%، مما يعد نقطة تحول حيث عادت أعداد مشتركي التليفون الثابت للزيادة مرة أخرى نتيجة للنمو في عدد عملاء الانترنت فائق السرعة الثابت الذي حقق نسبة نمو 27%. كما بلغ عدد صافي مشتركي المحمول الجدد مليون عميل منذ بداية العام ليصل إجمالي عدد مشتركي المحمول إلى 3.3 مليون عميل.

وقال المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات WE فى بيان له :"ان الشركة استطاعت الحفاظ على قيمة صافي الربح مقارنة بالعام السابق مع زيادة طفيفة قدرها 4% خلال الربع الثاني وهو ما يرجع إلى جهود الشركة في تنفيذ الإستراتيجية طويلة الأجل الموضوعة منذ بداية العام، وذلك لتحقيق مستوي أداء تشغيلي فعال يتغلب على التحديات الناجمة من زيادة التكاليف التسويقية للمنتجات الجديدة وأثر النفقات الرأسمالية على قيمة الإهلاك و ارتفاع تكلفة الاقتراض، وأنني سعيد جدا لما حققناه من نسبة النمو في الربح التشغيلي خلال هذا الربع البالغة 26% مقارنة بالعام السابق مما كان له دور في تحييد الأثر السلبي على صافي الربح الناتج من كوننا في بداية مرحلة استثمار جديدة".