  • الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:18 م
بحث متقدم
إيناس عبد الدايم

"الثقافة" تسمح بعرض مسرحية مثيرة للجدل

ترامب

صحف أمريكية: ترامب خطر على الديمقراطية

مستشار مرسي لقادة الجماعة: كفاية استغفال

مستشار مرسي لقادة الجماعة: كفاية استغفال

مفاجأة مذهلة لألمانيا علي أراضي تركيا

مفاجأة مذهلة لألمانيا علي أراضي تركيا

باسم يوسف

شاهد..ماذا قال باسم يوسف عن "صلاح"

ابوالفتوح

تجديد حبس أبو الفتوح 45 يومًا بالتحريض ضد الدولة

صلاح

قرار سار من الريال بشأن "صلاح"

زيارة سرية لزوجة بشار لتلقي علاج روحي

زيارة سرية لزوجة بشار لتلقى علاج روحى

قصة غريبة لا تعرفها عن "عمر المختار"..تعرف عليها

قصة غريبة لا تعرفها عن "عمر المختار"..تعرف عليها

الرئيس السيسي

البورصة تدخل التاريخ بعد تصريحات "السيسي"

"تطوير العشوائيات: مليون كشك و134 سوقا عشوائية بالقاهرة فقط

آخر الأخبار

صديق
صديق

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

سقوط هارب من غرامات مليون و600 ألف جنيه في التبين

#

تفاصيل منحة صينية بـ45 مليون دولار

#

مليون يورو لمن يدلي بمعلومات عن اختفاء رجل أعمال كويتي

#

وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا تبدأ في تنفيذ 437 وحدة سكنية

استعرض المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، تقرير عن  وجود 1103 سائقين عشوائيين على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تضم وحدها نحو 134 سوقًا، الأمر الذى يتسبب فى انتشار العشوائيات.

وأضاف  صديق فى لقاء على قناة دريم، أن هناك عشوائيات آمنة ولكنها غير مخططة، مشيرا إلى انتشار ظواهر وقضايا عشوائية واجتماعية فى الشارع المصرى مثل ظاهرة انتشار سرقة الكهرباء، متابعًا: "يوجد ما لا يقل عن مليون كشك فى محافظة القاهرة وحدها" .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اشتباك ثقافي بين ليبراليي السعودية ومصر !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 610 ملايين يورو
» شاهد.. محمد صلاح غاضب ما السبب؟
» حكم غير مسبوق بتعويض مسلمة رفضت هذا الأمر
» طلاق غادة عادل من مجدي الهواري
» وفاة والدة الفنانة "علا رامي"
» رئيس البرازيل الأسبق المسجون يترشح رسميًا للرئاسة
» جراحة نادرة لمولودة ابتلعت أختها
» طلب غريب لـ"القرموطي" من رئيس الوزراء
» شيف شهير يكشف الطريقة الصحيحة لقلى البيض
» "بنت كليب" تعود إلى التمثيل بعد غياب 16 سنة
» لاعب إيطالي سابق ينجو من موت محقق

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر