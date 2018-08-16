مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب فرض إتاوة على جزار

16 أغسطس 2018 - 02:36 م

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بسبب محاولة عاطل فرض إتاوة على جزار فحدثت مشادة بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها العاطل بإحضار سلاح نارى وإصابة الجزار، وتم نقله للمستشفى، تحرر محضر بالواقعة.

كان قد تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية بهتيم بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كلٍ من: طرف أول: "عاصم. ر. م"40 سنة- جزار، مصاباً برش خرطوش بالقدمين، وتم نقله للمستشفى، وشقيقه "محمود. ر. م" 28 سنة- جزار.

وطرف ثان "حمادة م. ع" 28 سنة- سبق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات، ضرب" آخرهم قضية "ضرب" وجميعهم مقيمون بذات الناحية.

وذلك بسبب قيام الطرف الثانى بمحاولة فرض إتاوة على الطرف الأول فحدثت مشادة بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأول بإحضار سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش من داخل المحل وحال تصويبها تجاهه وإطلاق عيار نارى أحدثت إصابته المشار إليها.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن بندقية خرطوش وطلقتين لذات العيار وفارغ طلقة.

تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض علي النيابة.