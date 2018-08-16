مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بشبرا الخيمة

شن اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة بدائرتي أول وثانٍ شبرا الخيمة لضبط كافة المخالفات المرورية ورفع كافة الإشغالات والتعديات على الملكية العامة، وضبط الدراجات النارية والتكاتك غير المرخصة وحظر سيرها بالطرق، وكذا رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والشوارع الرئيسية وأنفاق وكباري المشاة، والتي تتسبب في إعاقة حركة المشاة والسيارات.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها مدير الأمن عن ضبط أعداد كبيرة من المخالفات والتكاتك غير المرخصة وتحرير عدد من محاضر الإشغالات في مختلف شوارع شبرا الخيمة.







