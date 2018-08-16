  • الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:18 م
بحث متقدم
أحمد دومة

تفاصيل جديدة حول اعتداء الـ«دواعش» على «دومة»

الزمالك والمقاصة

بث مباشر.. مباراة الزمالك ومصر المقاصة

الاضاحى

كيف تختار الأضحية السليمة؟.. بيطريون يقدمون الطريقة الأفضل

البنك المركزي

انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى فى 8 سنوات

أردوغان وترامب

أمريكا تُصعد ضد تركيا بسبب القس المعتقل

أردوغان وبوتين

4 دول كبرى تعلن مساندة «أردوغان»

زواج عرفى

اعتراض أزهري على توثيق «الزواج العرفي»

مجلس النواب

«إسقاط العضوية».. عقوبة بيع النواب تأشيرات الحج المجانية

الطبلة والعود

أحدث سرقة.. إسرائيل تسطو على الطبلة والعود

فيصل القاسم: السياسة مثل "الزئبق"

بالصور.. أسرة عهد التميمي تقاضي فيصل القاسم

مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بشبرا الخيمة

قبلي وبحري

مدير الامن
مدير الامن

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

#

بالصور.. مدير أمن القليوبية يشن حملة لرفع الإشغالات ببنها

#

"الداخلية": ضبط 1484 هاربًا من أحكام بالقليوبية

#

مدير أمن القليوبية يشن حملات أمنية فى مدن وقرى المحافظة

حملة

أمن

يقود

مدير

القليوبية

شن اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة بدائرتي أول وثانٍ شبرا الخيمة لضبط كافة المخالفات المرورية ورفع كافة الإشغالات والتعديات على الملكية العامة، وضبط الدراجات النارية والتكاتك غير المرخصة وحظر سيرها بالطرق، وكذا رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والشوارع الرئيسية وأنفاق وكباري المشاة، والتي تتسبب في إعاقة حركة المشاة والسيارات.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها مدير الأمن عن ضبط أعداد كبيرة من المخالفات والتكاتك غير المرخصة وتحرير عدد من محاضر الإشغالات في مختلف شوارع شبرا الخيمة.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اشتباك ثقافي بين ليبراليي السعودية ومصر !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل الدراسة بصفي أولى ابتدائي ورياض الأطفال
» أول تعليق لـ«راموس» بعد خسارة السوبر الأوروبي
» وفد من الفصائل الفلسطينية يغادر غزة متجهًا إلى القاهرة
» البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
» السودان يشكر مصر على إرسال قافلة مساعدات
» «كوبر» يقود أوزبكستان للفوز على قطر 6-0
» موعد قمة الأهلي والترجي والقناة الناقلة
» نجم مانشستر سيتي يطير إلى برشلونة
» «كارتيرون»: سأهزم الترجي بتونس.. وهدفي التتويج بدوري الأبطال
» «كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام المقاصة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:57 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر