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وفد من الفصائل الفلسطينية يغادر غزة متوجهاً إلى القاهرة

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غادر وفد من الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ للالتحاق بالفصائل المتواجدة هناك منذ الثلاثاء الماضي، لبحث ملفي "التهدئة مع إسرائيل" و"المصالحة".
وقال المكتب الإعلامي التابع للجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، في تصريح مقتضب، نشره عبر صفحته على موقع "فيس بوك": " غادر معبر رفح اليوم وفد من حركة حماس والفصائل الفلسطينية متوجهاً إلى الأراضي المصرية".
وفي ذات السياق، قال مصدر أمني يعمل داخل معبر رفح، رفض الكشف عن هويته لوكالة "الأناضول"، إن الفصائل التي غادرت اليوم تضم كل من "حركة حماس، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وجبهة النضال الشعبي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة".
وأوضح المصدر أن وفد حركة "حماس" يضم كل من "نائب زعيم الحركة بغزة خليل الحية، وعضو المكتب السياسي روحي مشتهى، إضافة إلى 4 شخصيات حكومية منها وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي.
ويتواجد في القاهرة، وفد من حركة "حماس" (من خارج فلسطين) على رأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري.
وتدير حركة "حماس" في القاهرة لقاءات مع فصائل فلسطينية وصلت منذ الثلاثاء الماضي، لبحث التهدئة والمصالحة.
ومن تلك الفصائل: " الجهاد الإسلامي، لجان المقاومة الشعبية، حركة الأحرار، المقاومة الشعبية ، حركة المجاهدين، جبهة النضال الوطني".
ومنذ أسابيع، تناقش حركة حماس مع مصر والأمم المتحدة، مقترحا لتحقيق المصالحة الفلسطينية ووقف إطلاق النار، وتنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة. -

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