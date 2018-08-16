وفد أمنى مصرى يزور إسرائيل

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وكالات

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إسرائيل

حماس

فلسطين

غزة

زار وفد أمنى مصري رفيع المستوى إسرائيل، اليوم الخميس، لعدة ساعات لبحث جهود التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على حدود قطاع غزة.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الوفد التقى خلال الزيارة بالقيادات الإسرائيلية لبحث جهود التهدئة، موضحة أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للجهود المصرية المبذولة مؤخراً لإقرار التهدئة فى قطاع غزه وإتمام المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

ومنذ أسابيع، تناقش حركة حماس مع مصر والأمم المتحدة مقترحا لتحقيق المصالحة الفلسطينية ووقف إطلاق النار، وتنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين "فتح" و"حماس" والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع. -


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