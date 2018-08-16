«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن «مهاب مميش»

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وكالات - خالد الشرقاوي

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قناة السويس

السيسي

قرار جمهورى

مهاب مميش

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، 16 أغسطس، القرار الجمهوري رقم 389 لسنة 2018 بشأن قناة السويس.

وبحسب الجريدة الرسمية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بمد خدمة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمدة عام تبدأ من 12 أغسطس الجاري وحتى 12 أغسطس 2019، على أن تكون له كل الصلاحيات والمهام المقررة لرئيس الهيئة والمنطقة الإقتصادية.

ومميش من مواليد 6 أغسطس 1948، وشغل قبل ترأس هيئة قناة السويس، منصب قائد القوات البحرية، وكان عضوًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شؤون البلاد، في أعقاب ثورة 25 يناير.



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