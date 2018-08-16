تجديد حبس المتهم بطعن سائحي الغردقة

16 أغسطس 2018 - 05:14 م

قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس المتهم بارتكاب حادث طعن السائحين بالغردقة، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار ود. خالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد

وكانت النيابة ووجهت للمتهم تهم، القتل العمد، وحمل سلاح أبيض، وإرهاب المواطنين والاعتداء عليهم وذلك أثناء تسلله إلى شاطئ أحد الفنادق السياحية بالغردقة خلال شهر مايو الماضي واعتدى على عدد من السائحين والسائحات، وأسفر الحادث عن مقتل 3 سائحات، وإصابة 3 أخريات من جنسيات مختلف



