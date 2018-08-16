إصابة خطيرة لوزيرة الثقافة بعد سقوطها على سلم «الوزراء»

16 أغسطس 2018 - 05:23 م

أصيبت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بشروخ في ضلعها الأيسر، إثر سقوطها أرضًا أثناء صعودها درج مجلس الوزراء، أمس، لحضور الاجتماع الأسبوعي للمجلس.

وقال محمد منير، المتحدث الإعلامي للوزارة، إن الوزيرة نُقلت إلى مستشفى دار الفؤاد، وبإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة لها، تبين إصابتها بشروخ في الضلع الأيسر، مشيرًا إلى أن الطبيب نصحها بالراحة التامة.

وأوضح منير، أن الوزيرة ستعود لممارسة عملها بشكل طبيعي، عقب إجازة عيد الأضحى.



