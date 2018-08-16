  • الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:00 م
بحث متقدم
تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يتوعد منتخب بلاده بسبب الهزيمة من مصر

إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة

إصابة خطيرة لوزيرة الثقافة بعد سقوطها على سلم «الوزراء»

أسواق عشوائية

1103 أسواق عشوائية في مصر

اسلام خرم

المحكمة ترفض استئناف النيابة وتخلي سبيل «خُرم»

صورة قمح

لأول مرة.. مخزون مصر من القمح يكفي 4 أشهر

الفريق مهاب مميش

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن «مهاب مميش»

قمع المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة

وفد أمنى مصرى يزور إسرائيل

إيناس عبد الدايم

"الثقافة" تسمح بعرض مسرحية مثيرة للجدل

ترامب

صحف أمريكية: ترامب خطر على الديمقراطية

مستشار مرسي لقادة الجماعة: كفاية استغفال

مستشار مرسي لقادة الجماعة: كفاية استغفال

«آل الشيخ» يتوعد منتخب بلاده بسبب الهزيمة من مصر

آخر الأخبار

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. بكاء هستيري لـ"سما المصري" على الهواء

#

سر اختفاء طائرة منتخب الفراعنة في روسيا

#

انفعال سيد علي بعد خروج المنتخب: عاملي صلاح بطل وسايب الباقي؟

#

"راموس" يجدد أزمته مع صلاح بسبب المنتخب

السعودية

مصر

كأس العالم

ال الشيخ

المصريون

توعد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المتسبب في الهزيمة القاسية لمنتخب بلاده أمام مصر ببطولة كأس العالم للناشئين لكرة الماء، والمقامة حاليًا في المجر.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم  مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة... ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية.. أخاف أنكم ناسين الحارس بس !!».

المنتخب المصري سحق نظيره السعودي بنتيجة (36 - 1) في مباراة جاءت ضمن تصفيات تحديد المراكز من الـ13 إلى 20 في بطولة كأس العالم للناشئين والمقامة حاليًا بالمجر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اشتباك ثقافي بين ليبراليي السعودية ومصر !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل الاجتماع الأول لـ«أجيري» مع جهازه المعاون
» مصر تكتسح السعودية 36-1
» شاهد.. الأتراك يحرقون الدولارات لدعم الليرة التركية
» "المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 610 ملايين يورو
» شاهد.. محمد صلاح غاضب ما السبب؟
» حكم غير مسبوق بتعويض مسلمة رفضت هذا الأمر
» طلاق غادة عادل من مجدي الهواري
» وفاة والدة الفنانة "علا رامي"
» رئيس البرازيل الأسبق المسجون يترشح رسميًا للرئاسة
» جراحة نادرة لمولودة ابتلعت أختها
» طلب غريب لـ"القرموطي" من رئيس الوزراء

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر