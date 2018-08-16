» «كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام المقاصة

16 أغسطس 2018 - 06:00 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم باستاد السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وبهاء مجدي

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن

خط الهجوم: كاسونجو

بينما يجلس على دكلة البدلاء اليوم كل من: عماد السيد - دونجا -محمد حسن -محمد ابراهيم -حميد احداد - فرجاني ساسي - محمد عنتر.