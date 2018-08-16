شاهد.. برومو الفيلم الإسرائيلي عن «أشرف مروان»

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«الملاك» يعرض في 14 سبتمبر.. رغم نفي «الموساد»

الفيلم يتساءل حول عمل مروان لصالح مصر

قصة الرجل مذهلة وتدور حول المؤامرات والتشويق والحرب والموت

الفيلم يضم ممثلين عرب وإسرائيليين بينهم اثنان يلعبان دور السادات والقذافي

عرضت شبكة "نتفيلكس" الإلكترونية -المتخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات – أول إعلان للفيلم الإسرائيلي "الملاك" الذي تدور قصته حول أشرف مروان، صهر الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وعلاقته المزعومة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

وقالت القناة الثانية العبرية، إن "الشهر المقبل سيشهد عرض فيلم (الملاك) الذي يحكي قصة الجاسوس المصري أشرف مروان على موقع شبكة "نتفيلكس"، وهو الفيلم الذي يحكي كيف عمل مروان لصالح الموساد في فترة السبعينات من القرن الماضي".

وأضافت: "نتفليكس عرضت الإعلان الأول للفيلم والذي سيكون جاهزًا للعرض عبر منصة الشبكة الإلكترونية بدءًا من 14سبتمبر المقبل ويعتمد على قصة مروان صهر الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر، ومستشار خليفته أنور السادات، والذي كان عميلاً لإسرائيل في سنوات السبعينات".

وأوضحت أن "مروان هو الشخص الذي أبلغ رئيس الموساد باقتراب اندلاع حرب يوم الغفران (أكتوبر) وذلك قبل 40 ساعة من نشوبها، لهذا تعتبر قصة هذا الرجل حكاية مذهلة عن المؤامرات والخيانة والتشويق والحرب والحياة والموت".

وأشارت إلى أن "المخرج الإسرائيلي آرييل ورومان يقف وراء الفيلم الجديد، والذي بدأ مسيرته كطالب للقانون في تل أبيب بعدها قرر تغيير مهنته وانتقل للولايات المتحدة حيث بدأ في صعود سلم الإخراج السينمائي بهوليود".

ولفتت إلى أن "من يشاهد الفيلم الجديد سيندهش من الممثلين العرب والإسرائيليين الذين يشاركون به ومن بينهم تساحي هليفي وساسون جباي وسافير ازولاي وأوري بيبر وميلي ليفي وميكي ليون وجيا ادلر".

وتابعت: "عدد من الممثلين الإسرائيليين لعبوا أدوار شخصيات عربية داخل العمل السينمائي الجديد؛ من بين هؤلاء ساسون جباي الذي يلعب دور الرئيس المصري الراحل أنور السادات وتساحي هليفي الذي يلعب دور معمر القذافي، بينما يلعب أوروي بيبر دور رئييس الموساد تسيبي زامير، أما جيا أدلر فيلعب دور شخصية إسرائيلية وسافير ازولاي يلب دور شخصية عربية".

وذكرت القناة أن "قصة مروان مليئة بالتعقيدات وبعد انتهاء حرب يوم الغفران تردت مزاعم بأن الرجل كان عميلاً مزدوجًا يعمل لحساب المصريين وذلك لتضليل المخابرات الإسرائيلية، وبعد عمليات تحقيق شاملة أكد جهاز الموساد انه لم يكن بالعميل المزدوج، وهو السؤال الذي سيطرحه الفيلم، الذي كشف إعلانه الأول عن كونه دراما مثيرة وواعدة". 

رابط إعلان الفيلم 

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