"الأرصاد" تحذر من درجات الحرارة أثناء العيد

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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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ارصاد

يسود طقس حار على أغلب محافظات مصر، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في الفترة من الإثنين 20 أغسطس وحتى الجمعة 24 أغسطس الجاري.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى بيان لها،  أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار لطيف ليلا على كافة الأنحاء، محذرة من الشبورة المائية التي تتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن مستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان، وبصفة عامة هذه الأجواء تسمح للمواطنين بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل، موضحة أنه يمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار 24 ساعة على التليفون الآتي: 24646721 - 24834625.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة على: السواحل الشمالية من 29 إلى 31 درجة، الوجه البحري والقاهرة من 35 إلى 36 درجة، شمال الصعيد من 36 إلى 38 درجة، جنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة، جنوب سيناء من 38 إلى 40 درجة.


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